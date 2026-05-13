Concerti cinema spettacoli | ecco Quartieri in festa 2026

Questa mattina si è tenuta al Municipio la conferenza stampa di presentazione di Quartieri in festa 2026, l’edizione della rassegna dedicata alla promozione dei quartieri cittadini. La manifestazione prevede una serie di eventi tra cui concerti, proiezioni di film, dibattiti, spettacoli, bancarelle, cene all’aperto e altre iniziative. La rassegna si svolgerà nel corso dell’anno e coinvolgerà diverse zone della città.

È stata presentata questa mattina, in occasione di una conferenza stampa in Municipio, l’edizione 2026 di Quartieri in festa, la rassegna di valorizzazione dei quartieri della città che prevede concerti, proiezioni cinematografiche, dibattiti, spettacoli, bancarelle, cene all’aperto e iniziative.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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