Concerti cinema spettacoli | ecco Quartieri in festa 2026

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è tenuta al Municipio la conferenza stampa di presentazione di Quartieri in festa 2026, l’edizione della rassegna dedicata alla promozione dei quartieri cittadini. La manifestazione prevede una serie di eventi tra cui concerti, proiezioni di film, dibattiti, spettacoli, bancarelle, cene all’aperto e altre iniziative. La rassegna si svolgerà nel corso dell’anno e coinvolgerà diverse zone della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stata presentata questa mattina, in occasione di una conferenza stampa in Municipio, l’edizione 2026 di Quartieri in festa, la rassegna di valorizzazione dei quartieri della città che prevede concerti, proiezioni cinematografiche, dibattiti, spettacoli, bancarelle, cene all’aperto e iniziative.🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

[EN-4K] Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN

Video [EN-4K] Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN

Notizie correlate

Festival, concerti e spettacoli per il weekend della festa della mamma: guida agli appuntamenti del fine settimanaQuesto è il weekend della festa della mamma, che ricade come sempre la seconda domenica di maggio.

Domenica In: fiction, cinema e concerti trainano l’economia 2026La scena musicale e televisiva italiana si prepara a un’esplosione di eventi che promettono di ridisegnare il dei consumi culturali nel primo...

Temi più discussi: Concerti da vedere a Bologna nel 2026-2027; Marilyn, Mina e.... concerti a sorpresa! ecco il Festival Contaminazioni 2026; UdinEstate punta su giugno e luglio: ecco il maxi cartellone per residenti e turisti; Cosa fare a Napoli dall’11 al 16 maggio 2026: eventi, mostre e concerti.

Musica, spettacoli e concerti: ecco cosa fare stasera in PugliaTeatro, musica e rassegne. Fine settimana di grandi eventi in Puglia. E se non avete ancora idea su come trascorrere la serata, ecco qualche suggerimento su cosa fare stasera in Puglia. quotidianodipuglia.it

Musica, spettacoli e concerti: ecco cosa fare stasera in Puglia- Questa sera - 11 aprile - i Malamore tornano protagonisti della scena live con il nuovo album Le vite degli altri al Retroscena di Ceglie. Il concerto, in programma alle ore 22, arriva a pochi ... quotidianodipuglia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web