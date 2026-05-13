Conca d' oro truffa anziana e scappa con l' oro L' inseguimento nel quartiere

Una donna anziana è stata vittima di una truffa nel quartiere di Conca d'Oro, dove un uomo si è presentato fingendosi un appartenente alla guardia di finanza. Dopo averle detto che il marito era stato messo in stato di fermo, l'uomo le ha convinto a consegnare tutto l'oro che aveva in casa. Poi è scappato con il bottino, e l'inseguimento nel quartiere è proseguito senza successo.

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