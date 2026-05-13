Conca d' oro truffa anziana e scappa con l' oro L' inseguimento nel quartiere

Da romatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna anziana è stata vittima di una truffa nel quartiere di Conca d'Oro, dove un uomo si è presentato fingendosi un appartenente alla guardia di finanza. Dopo averle detto che il marito era stato messo in stato di fermo, l'uomo le ha convinto a consegnare tutto l'oro che aveva in casa. Poi è scappato con il bottino, e l'inseguimento nel quartiere è proseguito senza successo.

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Si è finto un appartenente alla guardia di finanza, ha convinto una donna che il marito fosse in stato di fermo e l'ha derubata di tutto l'oro presente in casa. È finita però con un arresto la giornata di un ventenne di nazionalità tunisina, bloccato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Si parla di: Conca d'oro, truffa anziana e scappa con l'oro. L'inseguimento nel quartiere; Truffa 17 anziani fingendosi il nipote: via fedi nuziali e ciondoli con foto dei parenti defunti.

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