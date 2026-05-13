Con Bamboléo Djobi djoba Volare Baila me | i Gipsy Hings featuring Nicolas Reyes a Padova
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Una band leggendaria con oltre 40 anni di storia, un Grammy Award in bacheca e una collezione di hit intramontabili, torna finalmente in Italia per due date esclusive. I Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes porteranno l'energia di successi mondiali come "Bamboléo", "Djobi djoba", "Volare" e "Baila.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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BAMBOLEO – Tribal Afro Gipsy Kings Remix Epic Dance Cover
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