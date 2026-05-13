Oggi si è tenuta una presentazione nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini del docufilm ‘Lasciatemi morire ridendo’. L'evento ha coinvolto il Presidente del Consiglio e altri rappresentanti istituzionali. La proiezione ha fatto seguito a un dibattito sulla tematica del fine vita, affrontando questioni legate a diritti e leggi in materia. La sala era piena di giornalisti e ospiti interessati all’argomento.

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, e la consigliera regionale Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), hanno presentato il docufilm di Massimiliano Fumagalli ‘Lasciatemi morire ridendo', incentrato sulla vicenda di Stefano Gheller, toccando il delicato tema del fine vita. Sono intervenuti ed erano presenti la sorella di Gheller, Cristina, e alcuni consiglieri regionali, di maggioranza e di opposizione. “Stefano Gheller è stato un grande combattente – ha esordito il Presidente Zaia – Persona brillante e intelligente, ha saputo portare avanti una battaglia che sembrava impossibile da combattere.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Fine vita. Presentazione docufilm ‘Lasciatemi morire ridendo'.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA...

Comunicato Stampa: CRV - Presentazione Quaderno di sintesi della ricerca ‘Adolescenti e sentimenti democratici'La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.

Argomenti più discussi: Stellantis rafforza il proprio impegno nell'Economia Circolare in Medio Oriente e Africa (MEA) inaugurando un Terzo Centro di Smontaggio Veicoli a Casablanca, in Marocco; Notizie dalla Giunta; Fine Vita: Magi, scettici su aperture centrodestra, loro testo va cestinato; COMUNICATO STAMPA FINALE.

Comunicato Stampa: Fine vita. Presentazione docufilm ‘Lasciatemi morire ridendo'.Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, e la consigliera ... iltempo.it