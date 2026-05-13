Como fortissimo su Cambiaso c’è un motivo che va oltre il campo
A Como si registra una vittoria convincente contro Cambiaso, ma le ragioni di questo successo vanno oltre il risultato in campo. La squadra sta portando avanti un progetto che sta crescendo rapidamente, con una dirigenza che analizza attentamente il mercato e pianifica ogni mossa con precisione. L’obiettivo è alzare i livelli e migliorare le proprie prestazioni, seguendo una strategia ben definita.
Un progetto che accelera, una dirigenza che sonda il mercato con metodo e un’idea precisa su come alzare l’asticella. A Como non si parla più soltanto di consolidamento: si ragiona su come dare sostanza, identità e continuità a una squadra che vuole restare protagonista anche nei mesi che contano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Como di Cesc Fàbregas sta valutando Andrea Cambiaso come possibile grande colpo. Cambiaso (Ansa) – tvplay.it Un obiettivo che avrebbe una doppia valenza: alzare immediatamente il livello tecnico e, allo stesso tempo, muoversi in anticipo su un tema sempre più centrale, quello dei parametri per le liste europee.🔗 Leggi su Tvplay.it
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