Come provano dolore i grilli | si massaggiano le antenne dopo aver subito un danno Lo studio

Una recente ricerca ha osservato come i grilli reagiscono al dolore, evidenziando che si massaggiano le antenne dopo aver subito un danno. Per condurre lo studio, alcuni insetti sono stati esposti al contatto con un saldatore riscaldato, applicato su un’antenna. I ricercatori hanno documentato le reazioni degli insetti durante e dopo questo contatto, analizzando il comportamento di autoconforto.

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