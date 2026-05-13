Come provano dolore i grilli | si massaggiano le antenne dopo aver subito un danno Lo studio
Una recente ricerca ha osservato come i grilli reagiscono al dolore, evidenziando che si massaggiano le antenne dopo aver subito un danno. Per condurre lo studio, alcuni insetti sono stati esposti al contatto con un saldatore riscaldato, applicato su un’antenna. I ricercatori hanno documentato le reazioni degli insetti durante e dopo questo contatto, analizzando il comportamento di autoconforto.
In una nuova ricerca, dei grilli sono stati sottoposti al contatto con un saldatore riscaldato a un'antenna. Gli scienziati hanno scoperto che gli insetti mettono in atto la cosiddetta "autodifesa flessibile": un modo per stabilire se un animale prova dolore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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