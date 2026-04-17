Gli scampi provano dolore come i vertebrati | lo studio su Scientific Reports rilancia il dibattito

Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports suggerisce che gli scampi, come i vertebrati, sono in grado di sperimentare dolore. La ricerca riaccende le discussioni sulla praticabilità di cucinare i crostacei ancora vivi, ponendo l’attenzione sulla sensibilità di queste creature. La scoperta si basa su analisi scientifiche che indicano risposte comportamentali e fisiologiche compatibili con la percezione del dolore nei crostacei.

Uno studio pubblicato su Scientific Reports rafforza la consapevolezza che i crostacei provano dolore, mettendo nuovamente in discussione la pratica della bollitura viva. L’Europa è ancora disomogenea: in Italia non ci sono divieti, Svizzera e Norvegia prevedono stordimento obbligatorio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Le zanzare pungono gli esseri umani da quasi 2 milioni di anni: lo suggerisce uno studio su Scientific ReportsUno studio genetico sulle zanzare del Sud-est asiatico suggerisce che la loro preferenza per il sangue umano potrebbe essersi evoluta circa 2 milioni...

Più faglie che certezze, lo studio di Ingv riaccende il dibattito su ponte e rischio sismico: le rassicurazioni della StrettoLe nuove evidenze scientifiche sul rischio sismico sollevano interrogativi sul progetto.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Aragoste, astici e scampi provano dolore: lo dice anche la scienza. Non bolliteli più da vivi; I crostacei rispondono ai farmaci antidolorifici: ulteriore prova che soffrono. Gli scienziati: Non bollitel…; Bollite vive? Scariche elettriche? Uno studio dell’Università di Göteborg dimostra che le aragoste provano dolore; ANCHE LE ARAGOSTE PROVANO DOLORE, LO DIMOSTRA UNO STUDIO.

Aragoste, astici e scampi provano dolore: lo dice anche la scienza. «Non bolliteli più da vivi»Uno studio dell'università di Göteborg certifica la sofferenza dei crostacei e la loro capacità di reagire agli antidolorifici esattamente come noi umani ... corriere.it

Stop ai crostacei bolliti vivi: la prova scientifica che provano doloreUno studio dell'Università di Goteborg dimostra che i crostacei reagiscono agli antidolorifici. È la prova definitiva: provano dolore. ilfattoalimentare.it

Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports rivela le quattro strade per salvare la Serenissima dall'innalzamento dei mari, analizzando costi miliardari e i "punti di non ritorno" di un ecosistema unico al mondo Ulteriori dettagli nel primo commento facebook