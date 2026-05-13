Come distinguere le perdite fisiologiche da quelle patologiche in gravidanza?

Una donna in gravidanza si rivolge a un medico chiedendo chiarimenti sulle perdite vaginali che ha notato alla decima settimana di gestazione. Ha osservato un aumento della quantità di secrezioni, che variano in consistenza e colore, e desidera capire come distinguere se si tratta di perdite fisiologiche o se potrebbero indicare un problema di natura patologica. La stessa si preoccupa per i cambiamenti recenti e cerca indicazioni per capire meglio la situazione.

Salve dottoressa, sono alla 10ª settimana di gravidanza e da qualche giorno ho notato perdite vaginali più abbondanti del solito, a volte acquose, altre più dense. Non hanno cattivo odore, ma mi mettono comunque in agitazione perché ho paura che possano indicare un’infezione o, peggio, una perdita di liquido amniotico. So che è presto per questo tipo di problema, ma non riesco a stare tranquilla. Come si distinguono le perdite fisiologiche da quelle patologiche in gravidanza? Buongiorno signora, se le perdite non hanno cattivo odore, sono trasparenti e non ha sintomi come prurito o bruciore, potrebbero essere correlate ai cambiamenti ormonali tipici della gravidanza.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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