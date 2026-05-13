A Colle, l’ascensore che collega il centro storico alla parte superiore della città è fermo da più di cinque anni. La sua chiusura rappresenta un problema per residenti e visitatori, ma al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali su interventi o riaperture. Il segretario del Partito Democratico locale ha recentemente ribadito l’attenzione sulla situazione, senza però annunciare novità concrete. La questione rimane al centro delle discussioni cittadine.

Il segretario del Partito Democratico di Colle, Enrico Galardi, torna a intervenire su una delle questioni più delicate e sentite dalla città: quella dell’ ascensore, fermo ormai da oltre cinque anni e simbolo di un disagio che continua a pesare su residenti e turisti. Galardi entra nel merito della vicenda ricordando come, durante la campagna elettorale, l’attuale sindaco avesse promesso una soluzione rapida del problema. "Ci era stato detto che tutto si sarebbe risolto in poco tempo, ma la realtà è ben diversa: sono già trascorsi venti mesi e l’ascensore è ancora chiuso", afferma il segretario dem. Secondo Galardi, oggi l’amministrazione cerca di scaricare le responsabilità sulla precedente giunta, dimenticando però che molti degli esponenti che facevano parte di quell’esperienza amministrativa siedono adesso nell’attuale maggioranza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle: odissea ascensore! E’ chiuso da cinque anni e non ci sono novità in vista

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