Collassa durante un allenamento | morta a 36 anni Yebrgual Melese stella etiope della maratona

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La maratoneta etiope Yebrgual Melese, di 36 anni, è deceduta improvvisamente durante un allenamento in vista della maratona di Ottawa, che si svolgerà il 24 maggio. La sportiva si trovava sul percorso di allenamento quando si è accasciata e ha perso la vita. La notizia ha suscitato sgomento nel mondo dello sport, senza che siano ancora state rese note le cause del decesso.

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La maratoneta etiope Yebrgual Melese è morta improvvisamente all’età di 36 anni, mentre stava preparando la maratona di Ottawa in programma il prossimo 24 maggio. L’annuncio è arrivato martedì 12 maggio da parte della Federazione Etiope di Atletica, secondo cui Melese sarebbe collassata durante una normale sessione di allenamento. Un malore fatale. Il mondo dell’atletica è in lutto. Melese è stata una delle grandi protagoniste della maratona femminile negli ultimi anni. In carriera ha vinto diverse gare importanti, tra cui Houston, Praga e Shanghai, quest’ultima conquistata due volte. Nel 2015 aveva chiuso al secondo posto la Maratona di Chicago, uno dei suoi risultati più importanti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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