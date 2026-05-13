La maratoneta etiope Yebrgual Melese, di 36 anni, è deceduta improvvisamente durante un allenamento in vista della maratona di Ottawa, che si svolgerà il 24 maggio. La sportiva si trovava sul percorso di allenamento quando si è accasciata e ha perso la vita. La notizia ha suscitato sgomento nel mondo dello sport, senza che siano ancora state rese note le cause del decesso.

La maratoneta etiope Yebrgual Melese è morta improvvisamente all’età di 36 anni, mentre stava preparando la maratona di Ottawa in programma il prossimo 24 maggio. L’annuncio è arrivato martedì 12 maggio da parte della Federazione Etiope di Atletica, secondo cui Melese sarebbe collassata durante una normale sessione di allenamento. Un malore fatale. Il mondo dell’atletica è in lutto. Melese è stata una delle grandi protagoniste della maratona femminile negli ultimi anni. In carriera ha vinto diverse gare importanti, tra cui Houston, Praga e Shanghai, quest’ultima conquistata due volte. Nel 2015 aveva chiuso al secondo posto la Maratona di Chicago, uno dei suoi risultati più importanti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Collassa durante un allenamento: morta a 36 anni Yebrgual Melese, stella etiope della maratona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Alice Greco morta a 36 anni, una vita per gli altriBologna, 21 marzo 2026 – Alice Greco, presidente dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, sezione di Bologna se n’è andata ieri mattina.

È morta Tiffany Clark, stella del cinema per adulti degli anni OttantaÈ morta Tiffany Clark, una delle protagoniste del cinema per adulti americano degli anni Settanta e Ottanta.