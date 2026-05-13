Una recente sentenza ha stabilito che anche in presenza di rapporti di lavoro domestico non formalizzati con un contratto scritto, il trattamento di fine rapporto (TFR) spetta comunque ai lavoratori. Questa decisione riguarda colf, badanti e baby sitter che spesso operano senza una regolare documentazione. La sentenza chiarisce che il diritto al TFR si applica indipendentemente dalla registrazione ufficiale del rapporto di lavoro.

Nel lavoro domestico capita spesso che il rapporto non venga formalizzato con un contratto regolare. Ma questo significa davvero perdere ogni diritto? Il tribunale di Firenze con la sentenza 7782026 dimostra il contrario: anche in assenza di assunzione nota a Inps e Agenzia delle Entrate, alcuni diritti — come quello al trattamento di fine rapporto – Tfr — possono essere riconosciuti, se il lavoratore riesce a dimostrare l’esistenza di un rapporto subordinato. Vediamo in sintesi che cosa è successo e quali principi generali emergono a tutela di colf, badanti e altri collaboratori domestici. Il caso, un lavoro domestico senza contratto e la lite giudiziaria.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Colf, badanti e baby sitter senza contratto, il Tfr spetta lo stesso: la sentenza

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