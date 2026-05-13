Il traffico di cocaina proveniente dal Sud America sta modificando le sue rotte di transito, coinvolgendo ora l’Europa, l’Asia e l’Oceania. I cartelli criminali adottano nuove tecnologie e trovano metodi per eludere i controlli delle autorità. Le autorità di diversi paesi stanno monitorando queste variazioni nelle rotte e nelle modalità di trasporto, che si susseguono in un quadro di continui adattamenti da parte dei trafficanti.

Dal Sud America all’Europa, fino all’Asia e all’Oceania, il narcotraffico cambia rotte, usa nuove tecnologie e aggira i controlli. Il report di InSight Crime mostra un sistema criminale sempre più flessibile, globale e difficile da fermare. Mentre gli Stati Uniti rilanciano una strategia sempre più aggressiva nella cosiddetta «guerra alla droga», il narcotraffico globale dimostra di essersi già spostato su un altro livello. Il report di InSight Crime sui sequestri di cocaina nel 2025 restituisce l’immagine di un sistema tutt’altro che in crisi: un mercato dinamico, flessibile e capace di adattarsi rapidamente alle pressioni degli Stati, modificando rotte, tecnologie e destinazioni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cocaina, così i cartelli cambiano rotte e aggirano la stretta degli Stati

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Spaccio di cocaina in un casolare abbanodato, due arresti

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