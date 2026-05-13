Domani, giovedì 14 maggio, il Sole entrerà in congiunzione con Mercurio nel segno del Toro. Questa configurazione astrologica favorisce alcuni segni in particolare, che si trovano in una fase di avvicinamento positiva. La settimana si concentra proprio su questa data, che rappresenta un momento chiave nel calendario astrologico. Tra i segni più fortunati ci sono tre che si preparano a vivere un periodo di maggiore favore.

La classifica oroscopo della settimana entra nel suo momento più nitido: domani giovedì 14 maggio il Sole abbraccia Mercurio in Toro, e tre segni vivono la rampa di avvicinamento con il vento in poppa. Una giornata di chiarezza che si traduce in scelta, in parola detta, in conto fatto bene. Firma: Artemide – Aggiornato il 13 maggio 2026 Il Cazimi è uno dei momenti più affascinanti dell'anno astrologico: succede quando Mercurio attraversa il cuore esatto del Sole, e per qualche ora il pianeta della comunicazione si "purifica" nei raggi del nostro astro. Domani questo passaggio avviene in Toro, intorno ai ventitré gradi del segno, in piena stagione di terra.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Classifica oroscopo: i tre segni più fortunati della rampa verso il Cazimi del 14 maggio 2026

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