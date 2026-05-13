Classifica gradimento presidenti di Regione Fedriga 65% in testa poi Stefani 58% e Occhiuto 53% ultimo Schifani 25%

Una recente indagine sul gradimento dei presidenti di Regione mette in evidenza come due governatori del Nord, entrambi della Lega, siano in testa alla classifica. Il primo si posiziona con il 65% di approvazione, seguito da un collega con il 58% e un altro con il 53%. L’unico ad avere un consenso più basso è l’ultimo in graduatoria, con il 25%. La classifica mostra quindi una differenza significativa tra i leader del Nord e l’unico rappresentante del Sud presente.

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Sono due governatori del Nord, entrambi della Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. Terzo posto per Occhiuto (Calabr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Classifica gradimento presidenti di Regione, Fedriga (65%) in testa, poi Stefani (58%) e Occhiuto (53%), ultimo Schifani (25%) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL SONDAGGIO: GRADIMENTO DEI GOVERNATORI, STEFANI IN TESTA ALLA CLASSIFICA | 06/12/2025 Sullo stesso argomento Fedriga è il presidente di Regione più gradito. Occhiuto sul podio con il 53%, Schifani ultimo con il 25%Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione . Regioni, Rocca ancora penultimo nella classifica di gradimento dei presidenti x.com Classifica dei presidenti di Regione: Fedriga leader, presenza significativa del Sud nella top 5Il sondaggio Swg mette in evidenza la leadership di Fedriga e la forte rappresentanza del Sud nei primi cinque posti, con variazioni percentuali che raccontano dinamiche locali diverse ... notizie.it Presidenti di Regione, Fedriga e Stefani i più amati in Italia: la classifica sul sondaggio SwgIl sondaggio di Swg per l'Ansa premia il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (65%), e il presidente del Veneto, Alberto Stefani ... fanpage.it