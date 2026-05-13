Chieti Azione in campo | Richetti sostiene Legnini per il Comune

A Chieti, si apre ufficialmente la campagna elettorale per le imminenti elezioni comunali con la presentazione delle candidature e delle coalizioni. Tra i candidati che si sono uniti in una coalizione ufficiale, spiccano due nomi noti del panorama locale, mentre un terzo si è aggregato successivamente. Nei giorni scorsi, un esponente politico ha espresso pubblicamente il proprio supporto a uno dei candidati, coinvolgendo così lo scenario elettorale e potenzialmente influenzando le scelte degli elettori.

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