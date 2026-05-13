Chiarabilli | Investimenti per 20 milioni
Il vice sindaco di Fossombrone ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro. Ha dichiarato che l’attività della giunta, guidata dal sindaco Berloni, sta procedendo con risultati positivi. Le sue parole suggeriscono fiducia nelle prossime iniziative del Comune. La comunicazione si concentra sui numeri e sui piani futuri, senza fornire dettagli specifici su come verranno allocati i fondi.
Incurante del detto "chi si loda s’imbroda", il vice sindaco di Fossombrone, Michele Chiarabilli, disegna un quadro a tinte molto rosee dell’attività della giunta Berloni. In particolare il vice magnifica la gran mole di opere pubbliche compiute o in via di compimento grazie all’iniziativa di questa amministrazione. Si tratta di lavori – nota Chiarabilli – che ammontano a un totale di circa 20 milioni di euro. Ma sentiamo il vice: "Sin dal suo insediamento – scrive – la nostra giunta ha perseguito la realizzazione di una quantità impressionante di opere pubbliche (oltre 20 milioni tra quelle realizzate ed altre in corso d’opera), ciò che non si era mai verificato dal dopoguerra a oggi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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