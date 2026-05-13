Chiarabilli | Investimenti per 20 milioni

Il vice sindaco di Fossombrone ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro. Ha dichiarato che l’attività della giunta, guidata dal sindaco Berloni, sta procedendo con risultati positivi. Le sue parole suggeriscono fiducia nelle prossime iniziative del Comune. La comunicazione si concentra sui numeri e sui piani futuri, senza fornire dettagli specifici su come verranno allocati i fondi.

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