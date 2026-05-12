Abbiamo chiesto all’IA chi vincerà l'Eurovision 2026 | c’è anche Sal Da Vinci tra i favoriti

Mancano pochi giorni alla finale dell’Eurovision 2026, prevista per sabato 18 maggio. Per cercare di capire quali Paesi potrebbero aggiudicarsi il titolo, è stato consultato un modello di intelligenza artificiale che ha analizzato i dati disponibili online. Tra i favoriti figurano alcune nazioni e, sorprendentemente, anche un cantante italiano, Sal Da Vinci, viene citato tra i possibili vincitori. La discussione si basa su previsioni e tendenze attuali senza considerare fattori imprevisti.

In attesa della finale di sabato 18 maggio, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale quali sono i Paesi che hanno più probabilità di vincere l'Eurovision 2026 e quale potrebbe essere il nome del vincitore stando ai dati oggi disponibili online.🔗 Leggi su Fanpage.it

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