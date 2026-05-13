Chi va in Europa League e Conference se la Lazio vince o perde la finale di Coppa Italia | gli scenari

Se la Lazio conquista la Coppa Italia, si assicura un posto in Europa League. In alternativa, se vince l'Inter, la qualificazione alla competizione europea riguarda la quinta e la sesta squadra della classifica di Serie A, mentre la settima giocherà invece in Conference League. Questi scenari si applicano indipendentemente dall'esito delle finali di coppa e dipendono dai risultati delle prossime partite di campionato.

Se la Lazio vincerà la Coppa Italia si qualificherà per l'Europa League. Se invece sarà l'Inter a prevalere, la quinta e la sesta della Serie A giocheranno la competizione, mentre la settima disputerà la Conference.🔗 Leggi su Fanpage.it

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BOLOGNA-INTER 4-3 dcr | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

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