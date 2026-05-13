Joel Obi ritorna a Pesaro, questa volta nel ruolo di vice allenatore. Dopo aver iniziato la sua carriera come calciatore, Obi si unisce alla squadra tecnica della nuova Vis, affiancando l’allenatore principale. La sua presenza nel settore tecnico segna un passaggio nel suo percorso professionale, passando dal campo alla panchina. La società ha ufficializzato la nomina di Obi come parte dello staff tecnico.

Joel Obi torna a Pesaro ma questa volta va in panchina. Sarà infatti lui il vice allenatore di Andrea Gennari. Anche per Obi, così come per Gennari da capotecnico, si tratterà di una prima volta. Il nigeriano classe 91, dopo un’ultima stagione da svincolato, ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo e di tornare proprio lì dove aveva siglato le ultime presenze da giocatore. L’ultima sua presenza in campo risale infatti al 18 aprile 2025, nella gara d’andata dei quarti di finale playoff contro il Pescara. Sostituito a inizio ripresa ha abbandonato il campo nel momento più alto della storia vissina. I biancorossi grazie a uno spettacolare primo tempo si trovavano in vantaggio per 2 a 1 e avevano sciupato con Cannavò anche la clamorosa occasione per il tris.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chi si rivede, mister Obi va in panchina. Sarà lui il vice allenatore della nuova Vis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Panchina Sampdoria: scelto il vice allenatore di Lombardo! Adesso è ufficiale: ecco di chi si trattaConceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling...

“Sarà lui”. Nazionale, pochi dubbi: chi va sulla panchina azzurra al posto di GattusoNazionale di calcio: dopo l’eliminazione contro la Bosnia e il mancato accesso al Mondiale 2026, il calcio italiano entra in una fase di passaggio.

Argomenti più discussi: Lukaku è tornato a Napoli, l'agente: Si incontrerà con Conte, starà al mister decidere se farlo giocare o meno; Chi si rivede! Begi? fa visita agli ex compagni a Collecchio; Turisti borseggiati, l’host chiede perdono: Ma dovrebbe scusarsi tutta la città; Il rientro di Mister Dock nel giovedì al Visarno.

Carlo Alvino rivede un po' il concetto di Antonio Conte e poi manda una frecciatina all'Inter Il mister aveva sottolineato come il secondo posto fosse il primo dei perdenti, mentre il giornalista lo reputa il primo degli onesti #Conte #Napoli x.com

Distribuzione delle attività di ingegneria dei requisiti all'interno del team scrum reddit

Lukaku è tornato a Napoli, l'agente: Si incontrerà con Conte, starà al mister decidere se farlo giocare o menoPer due che si sono sportivamente amati parecchio, rivedersi questa volta non sarà così semplice. Romelu Lukaku torna a Castel Volturno dopo aver scelto di farsi curare dai medici in Belgio e ad atten ... msn.com