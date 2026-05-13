Nuova puntata del programma di Federica Sciarelli tra il caso Garlasco con Andrea Sempio e il mistero dell'avvelenamento a Campobasso che ha sconvolto madre e figlia e la svolta sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari. Questa sera, mercoledì 13 maggio, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto? con al timone Federica Sciarelli su Rai 3 alle 21.20. Una puntata densa di interrogativi, che si muoverà tra il ritrovamento della madre scomparsa con i propri figli e i colpi di scena giudiziari su casi che hanno segnato la cronaca nera italiana. Sonia Bottacchiari: Proseguono le ricerche della madre scomparsa con i figli Il caso centrale della serata riguarda la misteriosa sparizione di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 20 aprile.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: Garlasco e l'avvelenamento di Campobasso

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