Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | Garlasco e l' avvelenamento di Campobasso

Da movieplayer.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuova puntata del programma di Federica Sciarelli tra il caso Garlasco con Andrea Sempio e il mistero dell'avvelenamento a Campobasso che ha sconvolto madre e figlia e la svolta sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari. Questa sera, mercoledì 13 maggio, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto? con al timone Federica Sciarelli su Rai 3 alle 21.20. Una puntata densa di interrogativi, che si muoverà tra il ritrovamento della madre scomparsa con i propri figli e i colpi di scena giudiziari su casi che hanno segnato la cronaca nera italiana. Sonia Bottacchiari: Proseguono le ricerche della madre scomparsa con i figli Il caso centrale della serata riguarda la misteriosa sparizione di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 20 aprile.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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