Chi è Simonetta Benincasa la moglie di Maurizio Mattioli arrivata dopo le due ex Patrizia e Barbara
Simonetta Benincasa è la moglie di Maurizio Mattioli, con cui si è sposata nel 2024. L’attore aveva già avuto due matrimoni precedenti, entrambi con Patrizia, madre della sua unica figlia, Francesca. La seconda moglie di Mattioli era Barbara Divita, deceduta nel 2014. La coppia attuale ha quindi pronunciato il sì nel corso del 2024, dopo due matrimoni precedenti con Patrizia.
La moglie di Maurizio Mattioli è Simonetta Benincasa, con la quale è convolato a nozze nel 2024: per l’artista è stata la terza volta nella quale è convolato all’altare due volte con Patrizia (madre della sua unica figlia Francesca ) e Barbara Divita venuta a mancare nel 2014. Oggi l’attore sarà tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda su Raidue a partire dalle 14:05. Romano, classe 1950, nel corso della sua carriera cinquantennale ha preso parte ad oltre cento pellicole: la prima nel 1973, quando appare nel cast di Piedone Lo Sbirro di Steno, per poi diventare uno dei volti della commedia all’italiana, lavorando con Carlo Verdone (Borotalco) e Sergio Martino (Ricchi, Ricchissimi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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