Chi è Simonetta Benincasa la moglie di Maurizio Mattioli arrivata dopo le due ex Patrizia e Barbara

Simonetta Benincasa è la moglie di Maurizio Mattioli, con cui si è sposata nel 2024. L’attore aveva già avuto due matrimoni precedenti, entrambi con Patrizia, madre della sua unica figlia, Francesca. La seconda moglie di Mattioli era Barbara Divita, deceduta nel 2014. La coppia attuale ha quindi pronunciato il sì nel corso del 2024, dopo due matrimoni precedenti con Patrizia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui