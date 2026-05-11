Chi è Maurizio Mattioli famoso per I Cesaroni

Se esiste un volto capace di incarnare l’essenza stessa di Roma – quella miscela inconfondibile di ironia sferzante, malinconia profonda e generosità smisurata – quel volto è senza dubbio quello di Maurizio Mattioli. Romano, classe 1950, non è solo un attore, ma è un’istituzione del cinema e della televisione italiana, un interprete che ha saputo attraversare decenni di spettacolo restando sempre fedele a se stesso. È tornato a interpretare Augusto Cesaroni nella celebre fiction, ma la sua carriera è lunga e ricca di soddisfazioni. Maurizio Mattioli, una carriera tra commedia e tv. La scalata di Maurizio Mattioli nel mondo dell’intrattenimento inizia negli anni ’70, ma è tra gli anni ’80 e ’90 che il grande pubblico impara ad amarlo.🔗 Leggi su Dilei.it

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