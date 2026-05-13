La tendenza Cherry Blossom Make-up, ispirata alla fioritura dei ciliegi, sta conquistando i social durante l’estate 2026. Le video su TikTok e le immagini su Instagram mostrano makeup leggeri e delicati, che richiamano i fiori di ciliegio. Questa moda si sta diffondendo rapidamente tra gli utenti, diventando una delle principali scelte per le immagini di stile e bellezza dei mesi più caldi dell’anno.

L’estate 2026 ha ufficialmente la sua core aesthetic e sta letteralmente dominando i “Per Te” di TikTok e i di Instagram. Il Cherry Blossom Make-up è il vibe assoluto del momento: un’ispirazione diretta alla fioritura dei sakura giapponesi che ha mandato in hype l’intera beauty community. I tutorial per ricreare questo look spopolano perché il risultato è pazzesco sia in video che nella vita reale: un viso etereo, una pelle glass skin luminosa da fare invidia e una sfumatura di rosa diffusa che regala un effetto “healthy” pazzesco. Nessun contouring pesante o linee nette, solo un’armonia cromatica super smooth che fonde rosa pastello e tocchi di bianco per illuminare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cherry Blossom Make-up, la tendenza che si ispira alla fioritura dei ciliegi che fa rifiorire il tuo incarnato

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