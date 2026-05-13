Che cosa ha detto il ministro Salvini sulla Milano-Meda a pagamento

Il ministro delle Infrastrutture ha commentato la possibile introduzione di pedaggi sulla strada Milano-Meda durante una visita a Lecco lunedì 11 maggio. La questione riguarda i pendolari della zona brianzola, interessati da eventuali cambiamenti nei costi di percorrenza. La discussione sulla strada, che collega le zone di Milano e della Brianza, ha attirato l’attenzione dei media locali. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata in quell’occasione.

Milano-Meda a pagamento: quale sarà il futuro dei pendolari brianzoli? La domanda è stata posta direttamente al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che lunedì 11 maggio era in visita istituzionale a Lecco.Quanto costerà ai brianzoli la Milano-MedaDurante la trasferta al ministro è stata.🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Salvini: "Il giudice ha detto che Saviano poteva dire che sono il ministro della malavita". Lo riquelerò

Mobilitazione in rete contro la Milano-Meda a pagamento: cosa fare per salvare i brianzoli dallo smog e dal trafficoUna mobilitazione in rete che nel giro di pochi giorni ha raccolto oltre 3mila adesioni.

Argomenti più discussi: No al pedaggio sulla Milano-Meda: le firme sono a quota 20mila; È morto Carlo Giorgetti, l'imprenditore di Meda che ha reso il mobile arte: il figlio ucciso dalla 'ndrangheta, l'atelier in via della Spiga a Milano e il successo nel design; Banco Bpm batte le attese: Pronti a nuove operazioni; Variante della Tremezzina, Salvini: Costi in aumento, io metto i soldi e sollecito a correre.

Quali sono le soglie di patrimonio che vi hanno cambiato davvero la tranquillità mentale? - reddit.com reddit

Milano-Meda chiusa per Pedemontana: ecco quando non si potrà passareMilano-Meda chiusa per lavori Pedemontana: ecco date, orari e tratti interessati. Previsti percorsi alternativi per gli automobilisti. monza-news.it