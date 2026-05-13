Che cosa ha detto il ministro Salvini sulla Milano-Meda a pagamento

Il ministro delle Infrastrutture è stato intervistato durante una visita a Lecco e ha parlato della possibilità di introdurre un pedaggio sulla strada Milano-Meda. La questione riguarda i pendolari della zona brianzola che potrebbero dover affrontare costi aggiuntivi per l’accesso a questa arteria. La decisione sulla futura gestione del tratto è ancora in fase di valutazione e non sono stati forniti dettagli definitivi.

Milano-Meda a pagamento: quale sarà il futuro dei pendolari brianzoli? La domanda è stata posta direttamente al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che lunedì 11 maggio era in visita istituzionale a Lecco.Quanto costerà ai brianzoli la Milano-MedaDurante la trasferta al ministro è stata.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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