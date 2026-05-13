Da sabato torna alla Scala «Nabucodonosor» di Giuseppe Verdi con la direzione di Riccardo Chailly, Alessandro Talevi alla regia, scene di Gary McCann e la terna inossidabile di tante prime scaligere: Luca Salsi, nel ruolo del titolo, Anna Netrebko nei panni della crudele Abigaille e il tenore Francesco Meli in quelli di Ismaele. Zaccaria è affidato a Michele Pertugi e Fenena a Veronica Simeoni. «Nabucodonosor» (meglio noto come «Nabucco») è il titolo fondativo dell'identità verdiana e scaligera, opera che più di ogni altra ha saputo trasformarsi da dramma biblico in mito civile nazionale. C'è un popolo (Ebrei) costretto alla diaspora, il sovrano Nabucodonosor al tramonto e in conflitto con le figlie Fenena e Abigaille, e un conflitto tra fedi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chailly e il "Nabucco" che ha unito l'Italia

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