Cetilar Run | le modifiche alla viabilità per venerdì 15 maggio

Venerdì 15 maggio 2026, alcune strade saranno chiuse temporaneamente per consentire lo svolgimento dell’11ª edizione della competizione podistica chiamata Cetilar Run. Le modifiche alla viabilità sono state annunciate in vista dell’evento, che coinvolgerà diversi percorsi cittadini. Le autorità hanno predisposto variazioni nel traffico per garantire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva senza interferenze con il normale flusso veicolare.

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In occasione della competizione podistica "Cetilar Run 2026 11^ edizione” sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità venerdì 15 maggio 2026. Dalle ore 14:00 alle ore 21:00 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nelle seguenti.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Venerdì è il momento della Cetilar RunSta per scadere l’attesa per uno degli eventi più amati della città: tutta l’ attenzione diParmae deiparmigianialtramontodi venerdì 15 maggiosarà per...