Venerdì è il momento della Cetilar Run
Venerdì si svolgerà la Cetilar Run, un evento molto atteso nella città. L’appuntamento attirerà numerosi partecipanti e pubblico lungo il percorso che attraversa il centro cittadino. La manifestazione si terrà nel pomeriggio e coinvolgerà atleti di diverse età. La città si prepara ad accogliere questa tradizionale corsa che ogni anno richiama molti appassionati.
Sta per scadere l’attesa per uno degli eventi più amati della città: tutta l’ attenzione diParmae deiparmigianialtramontodi venerdì 15 maggiosarà per la CETILAR RUN. Solo così si può spiegare il boom di iscrizioni che ha letteralmente travolto il Comitato Organizzatore del CUS Parma. Dai 2400.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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