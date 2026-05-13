Centro comunale di raccolta in via Patroni Rignanese chiede lo stop dei lavori e la delocalizzazione

Un centro comunale di raccolta situato in via Patroni a Rignanese sta al centro di una richiesta di sospensione dei lavori e di spostamento. La proposta deriva da un residente che critica la decisione dell’amministrazione locale di installare un polo di stoccaggio rifiuti in un’area densamente popolata, vicino a edifici residenziali e uffici giudiziari. La questione riguarda principalmente la collocazione del centro e la sua possibile ricaduta sulla zona circostante.

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“L’amministrazione Episcopo ha deciso di calare dall’alto un polo di stoccaggio rifiuti nel cuore pulsante di una zona ad alta densità abitativa, a ridosso di palazzi e uffici del Tribunale. È una scelta illogica che penalizza la qualità della vita dei cittadini, i quali si sono visti sottrarre.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Iniziati i lavori al centro di raccolta comunale di BallabioSono partite oggi, giovedì 26 febbraio, le opere di mitigazione da caduta massi al Centro di raccolta comunale di Ballabio. Temi più discussi: 9 maggio, chiusura Centro Comunale di raccolta; TITOLO DELLA NOTIZIA; Sabato 9 maggio chiuso il centro comunale di raccolta dei rifiuti; Raccolta differenziata nel Centro Storico: l’assemblea di sabato 9 maggio si terrà presso i locali della Biblioteca Comunale Paroniana – Comune di Rieti. Raccolta dei rifiuti: il Consiglio comunale all'unanimità rifiuta il piano di riorganizzazione - x.com Cari romani siete fortunati! (e io ho sbagliato a vivere a Milano) reddit Centro comunale di raccolta in via Patroni, Rignanese chiede lo stop dei lavori e la delocalizzazioneMozione del segretario cittadino di Forza Italia. Ma c'è anche un'interpellanza urgente presentata dai civici vicini al partito. Il caso approda in Consiglio comunale ... foggiatoday.it RIGNANESE FOGGIA Foggia, centro raccolta rifiuti in via Patroni. Rignanese: ‘Scelta illogica che penalizza i cittadini, va subito delocalizzato’Secondo Rignanese la decisione dell’amministrazione rappresenterebbe una scelta calata dall’alto e priva di confronto con il territorio ... statoquotidiano.it