Cena con delitto all' Agriturismo la Chiesetta a Rovolon

Mercoledì 27 maggio alle ore 20 si svolgerà una cena con delitto presso l'Agriturismo alla Chiesetta a Rovolon. L'evento si terrà all'aperto, sotto le stelle, e prevede un coinvolgente spettacolo di narrazione di un mistero da risolvere. L'iniziativa è rivolta a chi desidera trascorrere una serata diversa, unendo buona cucina e intrattenimento. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

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Cena con delitto sotto le stelle mercoledì 27 maggio ore 20 all'Agriturismo alla Chiesetta a Rovolon (PD). Bellissimo terrazzo panoramico!Show: “Povero Gabbiano”. Una tragedia in un villaggio vacanze delle Canarie, che riguarda Greg, la mascotte del resort! Chi sarà il colpevole? Scoprilo insieme.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cena con delitto all'Agriturismo La Roccia a Zovon Leggi anche: Cena con delitto al ristorante "Al cacciatore" a Rovolon Temi più discussi: A Poggio Rusco si apparecchia la Cena con delitto; Cena con delitto Una questione di cuore il 14 maggio a Lecce; Maggio di gusto e spettacolo al Bar Sport 2000 di Sesona: serata romana e cena con delitto; A Catania Cena con delitto ispirata a Vanina. CENA CON DELITTO Storia inedita: L'Utimo Quadro di Rodolfo Boncori Giovedì 14/05/2026 alle h20.00 Presso Il Ristorante Al Bunker a Cairo Montenotte Prenotazioni al 3392127537 #CenaConDelitto #AntonioBarra #DanielaTessore #aldogiannuzzi #ftass x.com Cena con delitto Una questione di cuore il 14 maggio a LecceLECCE - Improvvisart torna sulla scena del crimine di Officine Birrai a Lecce con un nuovo appuntamento di Cena con Delitto: Una questione di cuore.u2028Denaro, ambizione e amore: tre forze potenti, ... lecceprima.it Maggio di gusto e spettacolo al Bar Sport 2000 di Sesona: serata romana e cena con delittoDue eventi speciali a maggio al Bar Sport 2000 Ristorante Pizzeria: sapori tipici romani, spettacolo investigativo, menù completi e le pizze del weekend firmate Claudio ... varesenews.it