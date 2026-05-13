Cena con delitto all' Agriturismo la Chiesetta a Rovolon
Mercoledì 27 maggio alle ore 20 si svolgerà una cena con delitto presso l'Agriturismo alla Chiesetta a Rovolon. L'evento si terrà all'aperto, sotto le stelle, e prevede un coinvolgente spettacolo di narrazione di un mistero da risolvere. L'iniziativa è rivolta a chi desidera trascorrere una serata diversa, unendo buona cucina e intrattenimento. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Cena con delitto sotto le stelle mercoledì 27 maggio ore 20 all'Agriturismo alla Chiesetta a Rovolon (PD). Bellissimo terrazzo panoramico!Show: “Povero Gabbiano”. Una tragedia in un villaggio vacanze delle Canarie, che riguarda Greg, la mascotte del resort! Chi sarà il colpevole? Scoprilo insieme.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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