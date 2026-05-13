Cavandoli | Piazzale Dalla Chiesa fermo da anni stazione di Parma simbolo di degrado

Un rappresentante ha commentato che piazzale Dalla Chiesa e l'area circostante alla stazione di Parma sono ferme da anni, con un progressivo aumento di degrado e di sensazioni di insicurezza tra i cittadini. La zona, considerata simbolo di abbandono, non ha subito miglioramenti nonostante il passare del tempo. Le condizioni attuali continuano a preoccupare residenti e frequentatori della zona.

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“Gli anni passano e la situazione di piazzale Dalla Chiesa e della zona intorno alla stazione di Parma è sempre la stessa: più degrado e più insicurezza”. È la denuncia di Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma, che torna a puntare il dito contro la gestione dell’area.Secondo.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Da strada simbolo di abbandono e degrado a isola pedonale: la rinscita di via Barisano da TraniPer anni è stata un simbolo di abbandono e degrado, piena di rifiuti nonostante si trovi accanto alla scuola, al centro giovanile e alla parrocchia e... Argomenti più discussi: Cavandoli: Piazzale Dalla Chiesa fermo da anni, stazione di Parma simbolo di degrado; Piazzale della stazione, la Lega dura col Comune: Anni di promesse, ma degrado e insicurezza avanzano. Cavandoli: Piazzale Dalla Chiesa fermo da anni, stazione di Parma simbolo di degradoLa deputata della Lega attacca il Comune: Annunci ripetuti dal 2023, ma il cantiere non parte. I cittadini sono stanchi dell’immobilità ... parmatoday.it Marano, colonnine Enel X appena installate: rubati i cavi nel piazzale Dalla ChiesaAppena installate ed è subito furto. Nel piazzale Dalla Chiesa, in una zona confiscata e nonostante la presenza di alcune telecamere, forse non funzionanti, si registra anche un episodio di ... ilmattino.it