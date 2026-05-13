Cavalli gare e spettacoli | parte la manifestazione sportiva ‘Tradizione equestre’

Sabato 16 e domenica 17, all'Ippodromo comunale di via Ippodromo, si svolge la manifestazione ‘Tradizione equestre - Trofeo città di Ferrara 2026’. La due giorni prevede gare, spettacoli e attività dedicate al mondo dei cavalli, con un focus su sport, divulgazione e promozione dell’ippica. La manifestazione si svolge dalle 9 alle 21 e mira a far conoscere le diverse discipline equestri attraverso un programma di eventi pubblici.

Sport, divulgazione e promozione dell’ippica. Sabato 16 e domenica 17, dalle 9 alle 21, all'Ippodromo comunale (via Ippodromo 31) si terrà ‘Tradizione equestre - Trofeo città di Ferrara 2026’, la manifestazione che ha lo scopo di approfondire l'equitazione e l'approccio al cavallo, includendo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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