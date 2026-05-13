Caso Garlasco Sempio sottoposto a test psicologico
Nel caso Garlasco, l’indagato ha deciso di sottoporsi a un test psicologico come parte delle procedure investigative in corso. La difesa sta lavorando alle strategie di difesa e ha reso noto l’esecuzione del test. La vicenda è ancora in fase di approfondimento e non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali. La procura continua a seguire i passaggi del procedimento, mantenendo il riserbo sugli sviluppi.
Il caso Garlasco. Al lavoro la difesa di Sempio. L’indagato si è sottoposto a un test psicologico. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Caso Garlasco, Sempio sottoposto a test psicologico
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