Le autorità stanno indagando su un caso legato a messaggi sospetti che riguardano la ricina, una sostanza considerata pericolosa. Sono in corso verifiche su alcuni messaggi inviati tramite forum online, dove vengono usati vari nickname. Le indagini cercano di capire chi si trovi dietro a questi pseudonimi e quale sia il collegamento tra i forum e le ricerche effettuate presso un istituto locale. La procura sta analizzando i dati digitali e i riferimenti emersi nelle comunicazioni.

? Domande chiave Chi si nasconde dietro i nickname che cercavano la ricina? Come sono collegati i forum online alle ricerche di un istituto locale? Perché l'utente anonimo ha simulato la scrittura di un romanzo? Quali prove digitali collegano i messaggi sospetti al delitto di Pietracatella??? In Breve Circa 100 persone ascoltate in Questura per ricostruire legami sociali a Pietracatella. Due profili anonimi hanno cercato informazioni sulla ricina nei mesi estivi. Ricerche web sulla sostanza .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Di Ielsi: indagini su messaggi sospetti riguardanti la ricina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Caso Di Ielsi: ricina conferma l’avvelenamento, indagini negli orti? Cosa sapere Ricina rilevata nei campioni di Antonella e Sara Di Ielsi a Campobasso.

Caso Di Ielsi: la verità è nel sangue, arriva il test sulla ricinaLe strade di Pietracatella sono state attraversate ieri pomeriggio dal capo della Squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, insieme ad alcuni...

Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate con la ricina, investigatori ritengono di conoscere il movente; Caso ricina Pietracatella: ora sono due le donne sospettate; Mamma e figlia morte in Molise, analisi su tablet, pc e ogni dispositivo elettronico delle vittime; Mamma e figlia morte avvelenate con la ricina: ora c’è un movente – Ecco che cosa sappiamo.

È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso n x.com

Caso Ricina: il cerchio si stringe intorno a due persone della cerchia familiareDelle 4-5 persone sospettate, il cerchio si stringe intorno a due: è una nuova, significativa svolta nel giallo di Pietracatella, piccolo comune del Molise dove madre e figlia sono state uccise, ... tg.la7.it

Le ultime notizie sul caso della ricina, Gianni Di Vita oltre 4 ore in questura e il sopralluogo in casa. Cosa sappiamo finoraLa Scientifica è tornata nell’abitazione di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a madre e figlia, morte avvelenate a dicembre. I nodi da sciogli ... quotidiano.net