Case popolari a Pisa | Dall' inizio del 2026 consegnati 60 alloggi

A Pisa, dall'inizio del 2026 sono stati consegnati 60 alloggi popolari. Negli ultimi giorni, sono state consegnate le chiavi di 16 di queste abitazioni a famiglie che ne avevano diritto. L'amministrazione comunale sta portando avanti un progetto di assegnazione e recupero del patrimonio abitativo in collaborazione con gli enti competenti. La consegna riguarda quindi nuove abitazioni destinate alle famiglie in lista di attesa.

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Negli ultimi giorni il comune di Pisa ha consegnato le chiavi di 16 alloggi destinati a famiglie aventi diritto, nell'ambito del percorso di assegnazioni e recupero del patrimonio abitativo portato avanti dall'amministrazione insieme agli enti competenti. Le consegne hanno riguardato sia.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Case popolari: Salvini promette 970 milioni per 60.000 alloggiIl Ministro Salvini ha smentito l’interruzione dei finanziamenti per il recupero dell’edilizia popolare il 7 aprile, mentre i cittadini attendono... Temi più discussi: Politiche sociali, dall’inizio del 2026 consegnati 60 alloggi popolari, uno ogni due giorni; Pisa edilizia popolare: 60 case consegnate nel 2026; Aerei in volo sopra la città: Inquinamento acustico e atmosferico, pericolo incidenti. Ma un'alternativa c'è; Sanità territoriale: taglio del nastro per la Casa di comunità di Marina di Pisa. Alloggi popolari: investiti 60 milioni. Ogni 2 giorni consegnata una casaI numeri da inizio 2026 dell’edilizia residenziale pubblica: accolte le istanze di 60 famiglie, ulteriori consegne . lanazione.it Case popolari, i nuovi dati. Già 66 alloggi consegnatiOltre cinquecento alloggi popolari consegnati ai cittadini dal 2018. Nei primi sei mesi del 2025 consegnate 66 case con una media di 11 alloggi al mese. Non lasciamo indietro nessuno – dice ... lanazione.it