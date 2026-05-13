L’ultimo libro di Andrea Kerbaker si intitola Casa, dolce casa e affronta con toni ironici il tema dell’Alzheimer. La narrazione si concentra su un anziano signore inglese che, pur mantenendo alcune capacità, perde brevemente parte della memoria. La storia viene raccontata in modo leggero, senza entrare in analisi approfondite o deduzioni. È una testimonianza che si concentra sugli aspetti più concreti di questa condizione.

L’ultimo libro di Andrea Kerbaker è intitolato Casa, dolce casa. Tratta in modo leggero e ironico il tema dell’ Alzheimer, che colpisce un anziano signore inglese in forma non del tutto invalidante, ma che in parte gli cancella la memoria a breve. La casa di cui si parla in realtà sono due: la casa di riposo, dalla quale il protagonista George cerca più volte di fuggire, e la sua casa nella quale ha vissuto per tanti anni e dove sogna di tornare a vivere. Il tema è scottante e in qualche maniera mi intriga. Questa malattia è una specie di spettro che tutti temiamo, che ci spaventa e riguardo alla quale in molti facciamo delle piccole auto verifiche, a volte scherzose, a volte preoccupate.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Casa, dolce casa: così Andrea Kerbaker tratta in modo ironico il tema dell’Alzheimer

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