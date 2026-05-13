Carpi tenta di entrare in un casolare sulla Statale Motta | in manette 46enne italiano
A Carpi, un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di aver tentato di entrare in un casolare lungo la Statale Motta. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione, e l’uomo è stato fermato mentre cercava di accedere all’edificio senza autorizzazione. L’arresto è stato effettuato sul posto e il 46enne è stato portato in commissariato.
La polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino italiano di 46 anni per il reato di tentato furto in abitazione.Nella serata di ieri, martedì 12 maggio, intorno alle 23.40, un residente ha sorpreso un uomo mentre stava tranciando il lucchetto di una catena posta a chiusura della.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Scontro fra due veicoli sulla Statale 115 a Vittoria, morto un 46enneUn morto in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla Statale 115 Sud Occidentale Sicula, in territorio di Vittoria (Ragusa).
Tenta la fuga prima in auto e poi a piedi dopo l'alt dei carabinieri: inseguimento sulla StataleIl 36enne è stato bloccato dopo alcune centinaia di metri: era alla guida senza patente.