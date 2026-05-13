Carpi tenta di entrare in un casolare sulla Statale Motta | in manette 46enne italiano

A Carpi, un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di aver tentato di entrare in un casolare lungo la Statale Motta. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione, e l’uomo è stato fermato mentre cercava di accedere all’edificio senza autorizzazione. L’arresto è stato effettuato sul posto e il 46enne è stato portato in commissariato.

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