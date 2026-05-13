Caro traghetti per Sicilia Sardegna e isole minori | aumenti fino al 30%

Da quifinanza.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I prezzi dei biglietti dei traghetti per Sicilia, Sardegna e isole minori sono aumentati fino al 30%. Questa variazione si deve all’aumento dei costi dei carburanti, che sta influenzando anche il settore dei trasporti marittimi. Dopo i rincari nelle tariffe dei voli causati dal conflitto con l’Iran, anche i collegamenti via mare hanno registrato un incremento dei prezzi.

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L’aumento del costo dei carburanti sta impattando anche sui trasporti via mare. Dopo aver segnato i viaggi aerei, le conseguenze del conflitto contro l’Iran stanno decretando un altro aumento dei prezzi: i traghetti sono sempre più cari. Rispetto allo scorso anno, oggi un viaggio in traghetto per una famiglia di due persone e un bambino è aumentato del +15% per il viaggio in poltrona e fino al +18% per chi acquista un viaggio con cabina. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha preso in considerazione i costi delle settimane centrali di agosto, quindi quelle di “alta stagione”, e ha registrato incrementi anche fino a +29% sul prezzo dello stesso periodo rispetto al 2025.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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