Carcere Madia | droga e cellulari nel campo sportivo si indaga sul drone

Nelle ultime ore si indaga su un episodio avvenuto in un carcere, dove sono stati trovati droga e cellulari nascosti in un campo sportivo. La polizia sta cercando di capire come un drone sia riuscito a superare le mura della struttura e a consegnare il carico. Sono in corso verifiche sulle modalità di recupero del materiale nel campo, coordinato dalle autorità competenti.

? Punti chiave Come ha fatto un drone a superare le mura del carcere?. Chi ha coordinato il recupero del carico nel campo sportivo?. Quali complicità interne hanno permesso l'ingresso di droga e cellulari?. Come verranno utilizzate le immagini delle telecamere per identificare i responsabili?.? In Breve Sequestrati 110 grammi di droga e cinque telefoni nel campo sportivo di Barcellona Pozzo di Gotto.. Procuratore Giuseppe Verzera apre fascicolo per indagare l'uso di un drone nel perimetro.. Analisi telecamere esterne per verificare il volo sospetto sopra l'area sportiva del carcere.. Indagini su possibili complicità interne per il recupero del carico nel campo sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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