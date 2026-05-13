Carbonara vs cacio e pepe | a Bellinzago il festival della cucina romana

Nel fine settimana del 15, 16 e 17 maggio, il centro di Bellinzago Novarese si trasformerà in un palcoscenico dedicato alla cucina romana. Durante il “Cucina Romana Festival2026 - carbonara vs cacio e pepe”, saranno presenti specialità tipiche di Roma, con eventi e degustazioni che metteranno a confronto due delle sue ricette più note. La manifestazione mira a celebrare e far conoscere le tradizioni culinarie della capitale italiana.

Il centro di Bellinzago Novarese ospiterà, nel fine settimana del 15, 16 e 17 maggio, il “Cucina Romana Festival2026 - carbonara vs cacio e pepe”. L'appuntamento si svolgerà in via Vescovo Bovio 7 e inaugurerà la stagione degli eventi all'aperto nel comune.L'offerta gastronomica si concentra sui.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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