Caputo consigliera Mobilità | Semplificazione è diritto a equità sociale

Una consigliera del settore Mobilità ha affermato che la semplificazione rappresenta un diritto fondamentale che garantisce parità, uguaglianza ed equità sociale. Ha sottolineato l'importanza di rendere accessibili strumenti come l'intelligenza artificiale a un pubblico più ampio, evitando che siano riservati a pochi. Queste dichiarazioni evidenziano l'attenzione verso una maggiore inclusione e comprensione delle tecnologie nel contesto sociale.

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(Adnkronos) – "La semplificazione è il diritto alla parità, all'uguaglianza e all'equità sociale. Dobbiamo veramente puntare su questo, perché ritengo fondamentale che la comprensione di determinati strumenti come l'Intelligenza artificiale non sia un privilegio di pochi". Così Daniela Caputo, consigliera delegata alla Mobilità, Metrotranvie e Fondi europei della Città metropolitana di Milano, durante il convegno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maternità surrogata e diritto: un dibattito su etica e equitàNella sala raccolta, tra file ordinate di sedie e un brusio sommesso che si spegne all’inizio degli interventi, il dibattito sulla gestazione per... "Acqua pubblica , equità sociale e partecipazione"Rendere Acque, la società di gestione del servizio idrico integrato, un’azienda totalmente pubblica con affidamento in house senza dimenticare il...