Nel caos scoppiato durante il derby di Roma, si sta discutendo una possibile soluzione per evitare lo scontro tra le tifoserie. Si sta valutando la possibilità di spostare la partita in programma, coinvolgendo anche altri incontri di Serie A e le sfide che qualificano alla Champions League. Nel frattempo, si cerca di mantenere in programma la finale degli Internazionali d’Italia, prevista nei prossimi giorni.

Dopo i comunicati di fuoco e le polemiche, la lega serie A è al lavoro per cercare di riportare a Roma-Lazio alla domenica. Ma, per ora, manca l’ok della Prefettura. Spostare indietro il derby di Roma e il resto della giornata di Serie A con in palio la Champions League e tirare avanti la finale degli Internazionali d’Italia. Travolto dall’imbarazzo dello scontro istituzionale con la Prefettura di Roma, ma anche dal Governo sono arrivate critiche feroci, il calcio italiano ha lavorato per uscire dallo stallo. Dunque, riportare Roma-Lazio e le quattro partite collegate per obbligo di contemporaneità (Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Genoa-Milan e Parma-Como) alla domenica anticipandole alle 12 chiedendo alla Federtennis di riprogrammare la finale del Foro Italico alle 17,30.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caos derby di Roma, si tratta per evitare lo scontro chiedendo un aiuto a Sinner

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