Dal 12 al 23 maggio 2026 si svolgerà la 79esima edizione del festival cinematografico di Cannes, evento che richiama attori, registi e professionisti del settore da tutto il mondo. La manifestazione si aprirà con il tradizionale tappeto rosso, mentre si susseguiranno anteprime, proiezioni e incontri. Tra le curiosità, si parla anche di un party esclusivo organizzato da una celebrità, che si svolgerà in segreto lontano dai riflettori ufficiali.

Dal 12 al 23 maggio 2026, Cannes torna a essere il centro del mondo cinematografico con la sua 79esima edizione, una kermesse che promette di non deludere né sul fronte artistico né su quello del glamour. Il tappeto rosso è pronto a ospitare una parata stellare che mescola veterani leggendari, giurati d’eccezione e interpreti di prima grandezza. Un parterre che quest’anno ha il sapore di una riconciliazione tra cinema d’autore e star system hollywoodiano. La conta dei divi attesi è impressionante. Tra i nomi più risonanti spiccano Demi Moore, che dopo aver sconvolto il festival nel 2024 con il body horror “The Substance” torna quest’anno nei panni di giurata chiamata ad assegnare l’ambita Palma d’Oro.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cannes 2026 apre il tappeto rosso: le star attese (e il party segreto di DiCaprio)

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