Campogalliano cavalcavia di via Nacmani chiuso per lavori

A Campogalliano, il cavalcavia di via Nacmani è stato chiuso al traffico a causa di lavori in corso. L’intervento, avviato da Autostrada del Brennero, riguarda il rifacimento delle protezioni laterali, l’impermeabilizzazione delle solette e la manutenzione dei giunti di dilatazione del ponte. La modifica alla viabilità è stata predisposta per consentire l’accesso all’area di intervento e garantire la sicurezza durante le operazioni di restauro.

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Modifica della viabilità in via Nacmani per lavori sul cavalcavia. Autostrada del Brennero ha iniziato l'accantieramento per i lavori di rifacimento delle protezioni laterali, dell'impermeabilizzazione delle solette e dei giunti di dilatazione del cavalcavia di via Nacmani.Nel corso.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavori sulla nuova passerella ciclopedonale: cavalcavia di Sant'Ermete chiuso al trafficoA partire da martedì 12 maggio, nell’ambito degli interventi per la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale sul cavalcavia Sant’Ermete... Si parla di: Lavori accanto alla Nonantolana, senso unico alternato e disagi in vista. CAMPOGALLIANO, CAVALCAVIA DI VIA NACMANI CHIUSO PER LAVORIModifica della viabilità in via Nacmani per lavori sul cavalcavia. Autostrada del Brennero ha iniziato l’accantieramento per i lavori di rifacimento delle protezioni laterali, dell’impermeabilizzazion ... tvqui.it Campogalliano, al via i lavori per la nuova barriera vegetale antirumore lungo l’autostrada del BrenneroNuova barriera vegetale antirumore lungo l’autostrada A22. A partire dal prossimo 18 maggio inizieranno i lavori di sostituzione dell’attuale barriera che si trova all’altezza del km 311 della carregg ... temponews.it