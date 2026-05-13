Campogalliano cavalcavia di via Nacmani chiuso per lavori
A Campogalliano, il cavalcavia di via Nacmani è stato chiuso al traffico a causa di lavori in corso. L’intervento, avviato da Autostrada del Brennero, riguarda il rifacimento delle protezioni laterali, l’impermeabilizzazione delle solette e la manutenzione dei giunti di dilatazione del ponte. La modifica alla viabilità è stata predisposta per consentire l’accesso all’area di intervento e garantire la sicurezza durante le operazioni di restauro.
Modifica della viabilità in via Nacmani per lavori sul cavalcavia. Autostrada del Brennero ha iniziato l'accantieramento per i lavori di rifacimento delle protezioni laterali, dell'impermeabilizzazione delle solette e dei giunti di dilatazione del cavalcavia di via Nacmani.Nel corso.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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