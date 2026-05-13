camera di commercio insediato il consiglio ora tocca alla presidenza

È stato ufficialmente insediato il nuovo Consiglio della Camera di commercio, segnando l'inizio di una nuova fase amministrativa. La Regione aveva già coinvolto le categorie economiche nel processo di nomina, e ora si passa alla nomina della presidenza. La seduta di insediamento ha ufficialmente avviato il lavoro del nuovo organismo, che continuerà a operare secondo le procedure previste.

Via alla nuova stagione della Camera di commercio: dopo il peso delle categorie economiche ’firmato’ dalla Regione ecco la seduta di insediamento del nuovo Consiglio. L’apertura dei lavori ha visto la partecipazione del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika. Proprio lui ha sottolineato che "di fronte alle attuali sfide legate all’ intelligenza artificiale e al contesto geopolitico il Consiglio della Camera di commercio assume il compito fondamentale di unire il mondo del commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura per superare le difficoltà insieme".🔗 Leggi su Lanazione.it

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