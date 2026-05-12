A Caltanissetta si indaga su un episodio di sequestro che coinvolge una donna trovata nel bagagliaio di un’auto. Le studentesse che hanno assistito alla scena hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine dopo aver notato alcune anomalie. Restano da chiarire come la donna sia riuscita a nascondersi nel vano posteriore del veicolo e cosa abbiano effettivamente visto le testimoni prima di intervenire.

? Domande chiave Cosa hanno visto esattamente le studentesse prima di chiamare la polizia?. Come ha fatto la donna a nascondersi nel vano posteriore?. Perché l'uomo ha deciso di trasportarla in quel modo rischioso?. Quali conseguenze legali rischiano i due protagonisti per l'accaduto?.? In Breve Studentesse in pieno centro hanno allertato la polizia dopo l'avvistamento nel vano posteriore.. L'uomo ha ammesso in Questura che la donna era la sua amante.. La donna si era nascosta nel bagagliaio per evitare incontri nel quartiere.. L'intervento delle forze dell'ordine ha impegnato risorse della polizia locale e della Questura.. A Caltanissetta, il ritrovamento di una donna chiusa nel bagagliaio di un’automobile ha scatenato il timore di un rapimento tra le studentesse che hanno assistito alla scena in pieno centro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta, allarme sequestro: la donna nel bagagliaio è l’amante

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