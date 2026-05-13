A breve sarà diffuso un comunicato ufficiale riguardo alla posizione dell'allenatore e del suo staff dopo le recenti decisioni prese dalla società. La squadra si prepara alla prossima fase della stagione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali. La situazione riguarda il rapporto tra il club e il tecnico, che è stato confermato con tutto il suo staff. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota finora.

Alla Cittadella è atteso a breve il comunicato sul proseguimento del rapporto con mister Mattia Gori, confermato con tutto il suo staff. Intanto la società prosegue nel lavoro per i rinnovi, con almeno una decina di giocatori già sotto contratto anche per l’anno prossimo fra cui Boccacini, Calanca, Stopelli, Sabotic, Carretti, Camara, Mandelli e Dodaro. In Promozione il Maranello ha confermato il difensore Guidetti e l’attaccante Zagari. In Prima categoria dopo aver scelto Rosi in panchina l’Atletic Spm ha contatto per la porta Alessio Chiossi (2000) del Camposanto e per l’attacco Enrico Cheli (‘99) de La Pieve, già a San Cesario in Promozione nel 2022-23.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIO DILETTANTI 2025/26 - Ep.22

Notizie correlate

Calcio Dilettanti/D e PromozionePrimo positivo incontro in casa Cittadella fra la società e mister Mattia Gori verso il rinnovo, si attendono le comunicazioni nelle prossime ore.

Temi più discussi: CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Calcio. Dilettanti: Forcoli e Calci spareggi drammatici; Dilettanti - I risultati. Super Pontenurese va in finale col Fiorenzuola, bravissimo BobbioPerino. Salvo il Carpaneto, retrocede la Pianellese. FOTO; Calcio dilettanti, il portiere segna all'ultimo secondo e manda l'Alberoro in finale playoff.

Qui @seriecofficial: a seguito di mancate presentazioni di offerte per rilevare il titolo sportivo della @TernanaOfficial la società umbra è stata dichiarata fallita. Così il calcio cittadino delle fere ripartirà dai dilettanti. ? #Calcioparlando #SerieC #LegaPro #Tern x.com

IA nel calcio amatoriale: Co?allenatori con valore aggiunto o solo un gioco? Il controllo pratico reddit

Calciomercato Dilettanti - Cremona sarà il ds della Spes. Bomber Stefani torna alla PodenzaneseTanti incroci in Valnure, all'orizzonte c'è anche l'intenzione di allestire due formazioni di Under 21: si tratta della Libertas e del Podenzano che preparano le seconde squadre. Alla corte di mister ... sportpiacenza.it

Calcio dilettanti: il Lentigione è in finale playoff, Vianese eliminata. VIDEOREGGIO EMILIA – Il Lentigione va sotto, reagisce e supera il Pro Palazzolo per 3-2 nella semifinale playoff del girone D di Serie D. Due volte in svantaggio, la squadra reggiana ha saputo rispondere c ... reggionline.com