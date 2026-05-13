Calano le controversie tributarie i più ‘litigiosi’ in Campania

Negli ultimi due anni, il numero di controversie tributarie presentate si è ridotto del 10%, mentre le controversie risolte sono aumentate del 2,8%. Il processo tributario sta diventando sempre più digitale, grazie agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In particolare, la regione con il maggior numero di controversie è la Campania, che registra anche una diminuzione delle questioni pendenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il contenzioso nel processo tributario sempre più telematizzato, grazie anche agli interventi del Pnrr, si riduce: nell’ultimo biennio si registra un calo del 10% delle controversie pervenute ed un aumento del 2,8% di quelle definite. In primo grado di giudizio i ricorsi nel 2025 sono calati del 14,6% rispetto al 2024 e nel primo trimestre 2026 il contenzioso cala dell’8,1% rispetto allo stesso periodo 2024. Una costante riduzione grazie anche alla riforma fiscale e del contenzioso stesso. Il valore delle ‘liti’ lo scorso anno è stato di 24,2 miliardi: in primo grado 16 miliardi, in appello 8,2 miliardi. Il Sud è in testa per litigiosità, con la Campania prima.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calano le controversie tributarie, i più ‘litigiosi’ in Campania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Controversie tributarie pendenti: si potrà regolarizzarle in maniera semplice e vantaggiosaSALICE SALENTINO - Il Comune di Salice Salentino introduce una misura a sostegno dei contribuenti: è stato approvato il regolamento per la... Epatite A in Campania: calano i casi ma resta alta l’attenzioneABBONATI A DAYITALIANEWS Riunione in Prefettura per monitorare la situazione Si è tenuto nelle ultime ore, presso la Prefettura di Napoli in piazza... Calano le controversie tributarie, -10% in due anni(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Il contenzioso nel processo tributario sempre più telematizzato, grazie anche agli interventi del Pnrr, si riduce: nell'ultimo biennio si registra un calo del 10% delle controv ... tuttosport.com Entrate tributarie: calano le dirette, cresce l’IVA e raddoppia l’accisa sul gasNel bimestre gennaio-febbraio 2026 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica si sono attestate a 91.769 milioni di euro, segnando una flessione di 313 ... pmi.it