Cacciari dice no alla filosofia in saldo | il Governo sfratta Kant e invita i licei a pensare meno possibile
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato una revisione dei programmi scolastici, eliminando autori come Spinoza, Marx e Leibniz. La decisione ha suscitato reazioni di critiche tra docenti e studiosi, che evidenziano come questa scelta riduca le possibilità di approfondimento e analisi critica. La riforma prevede una semplificazione delle materie e un approccio più pratico, con l’obiettivo di rendere più immediata l’apprendimento. La questione ha acceso un dibattito sulla qualità dell’educazione e sul ruolo delle grandi figure del pensiero nella formazione degli studenti.
C’è qualcosa di magnificamente lisergico nel vedere un Paese che affonda tra salari medievali, treni dadaisti e ministri in modalità karaoke permanente decidere che il vero problema nazionale siano troppi filosofi tedeschi nei licei. Troppa metafisica in circolazione, evidentemente. Qualche studente potrebbe svegliarsi una mattina e chiedersi perché il mondo funzioni così male. Inaccettabile. Ed ecco allora il grande safari ministeriale: giù col fucile a pompa contro Spinoza, Leibniz, Marx, Fichte, Schelling. Kant lasciato vivo ma imbalsamato, ridotto a una “idea di critica”, come se fosse una tisana digestiva o un’app motivazionale scaricata male. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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