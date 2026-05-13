Cacciari dice no alla filosofia in saldo | il Governo sfratta Kant e invita i licei a pensare meno possibile

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato una revisione dei programmi scolastici, eliminando autori come Spinoza, Marx e Leibniz. La decisione ha suscitato reazioni di critiche tra docenti e studiosi, che evidenziano come questa scelta riduca le possibilità di approfondimento e analisi critica. La riforma prevede una semplificazione delle materie e un approccio più pratico, con l’obiettivo di rendere più immediata l’apprendimento. La questione ha acceso un dibattito sulla qualità dell’educazione e sul ruolo delle grandi figure del pensiero nella formazione degli studenti.

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C’è qualcosa di magnificamente lisergico nel vedere un Paese che affonda tra salari medievali, treni dadaisti e ministri in modalità karaoke permanente decidere che il vero problema nazionale siano troppi filosofi tedeschi nei licei. Troppa metafisica in circolazione, evidentemente. Qualche studente potrebbe svegliarsi una mattina e chiedersi perché il mondo funzioni così male. Inaccettabile. Ed ecco allora il grande safari ministeriale: giù col fucile a pompa contro Spinoza, Leibniz, Marx, Fichte, Schelling. Kant lasciato vivo ma imbalsamato, ridotto a una “idea di critica”, come se fosse una tisana digestiva o un’app motivazionale scaricata male. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cacciari dice no alla filosofia in saldo: il Governo sfratta Kant e invita i licei a pensare meno possibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Filosofia nei licei, oltre sessanta professori universitari (anche Cacciari) “bocciano” l’esclusione di Spinoza e Marx e lanciano petizione: “Sconcertante”Oltre sessanta docenti universitari hanno firmato un appello che critica duramente le indicazioni nazionali per l’insegnamento della filosofia nelle... Cacciari dice no alla filosofia in saldo: il Governo sfratta Kant e invita i licei a pensare meno possibile x.com Valditara cancella Spinoza, Gramsci e Marx dai licei. L’appello docenti, incluso Cacciari: Progetto di egemonia culturale reddit Cacciari ragiona sull’Anticristo, Peter Thiel e la fine di un’epoca. Sullo sfondo, una lettura geopolitica precisaIn un pomeriggio piovoso di maggio, il Bar Tartarughe, nel rione Sant’Eustachio di Roma, ha fatto da cornice a un intervento anomalo, denso, quasi profetico. Massimo Cacciari, filosofo tra i più ascol ... ilfattoquotidiano.it Cacciari: Voterò No, vogliono subordinare le toghe all’esecutivo. Ci ritroveremo alla fine della democrazia rappresentativaNel corso di un’intervista per Repubblica, il filosofo Massimo Cacciari, parlando della riforma sulla giustizia, ha dichiarato: Penso sia importante dire no a una prospettiva che va nella direzione ... blitzquotidiano.it