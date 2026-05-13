Caccia ai rifiuti in mare ma i fondali di Cattolica sono puliti | i sub non trovano situazioni critiche

Fondali puliti. Il mare e le scogliere della Regina sono stati passati al setaccio dai team di sub che domenica scorsa si sono immersi per andare a caccia di rifiuti nell’ambito della campagna di Legambiente “Fondali puliti”, a cui ha aderito anche quest’anno il Circolo nautico di Cattolica, con.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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#Hantavirus Tristan da Cuhna #TristandaCuhna #Virus #WHO Probabilmente la discarica c’entra poco, considerato il numero ridotto di abitanti dell’isola ed il fatto che i rifiuti vengono bruciati quindi, l’ornitologo paziente zero che purtroppo è morto x.com

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